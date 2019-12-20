Екстренер "Динамо" Хацкевич очолив російський клуб

Фото: Олександр Хацкевич (fcdynamo.kiev.ua)

Разом з ним працюватиме Максим Шацьких

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич очолив волгоградський "Ротор". Про це повідомляє прес-служба російського клубу.

Деталі угоди з 46-річним білоруським фахівцем не розголошуються.

У його штаб увійшов старший тренер Максим Шацьких, який відомий за виступами у складі київського "Динамо". Також білорусу допомагатимуть тренер з фізичної підготовки Віталій Шпанюк і тренер воротарів Віталій Варивончик. Наставник приступить до роботи з командою 12 січня на першому зборі клубу в Туреччині.

Волгоградський клуб на даний момент займає перше місце у другому за силою дивізіоні чемпіонату Росії.

Хацкевич також працював з мінським "Динамо", "Вітебськом", юнацької та національної збірними Білорусії, а також в тренерському штабі збірної України.

Нагадаємо, Хацкевич був звільнений "Динамо" в серпні цього року після того, як віцечемпіони України під його керівництвом втретє поспіль вилетіли з кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Це перший випадок, коли київський клуб не потрапив в груповий етап найпрестижнішого кубкового турніру три роки поспіль.

На посаді його змінив спортивний директор клубу Олексій Михайличенко.