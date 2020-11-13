Спикер МИД Зеленко назначена послом в Сингапуре

Фото: Екатерина Зеленко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Екатерину Зеленко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сингапур.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

Зеленко находится на дипломатической службе Украины с 2002 года. Работала в посольстве Украины в Республике Австрия и постоянном представительстве при международных организациях в Вене, дважды - в должности первого секретаря посольства Украины в Германии.

С ноября 2018 года Екатерина Зеленко отвечает за взаимодействие со средствами массовой информации и информационно-разъяснительную работу

Зеленко родилась 10 августа 1980 в городе Винница.

Напомним, в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов в Тунисе и Нигерии. Ими стали Владимир Хоманец и Валерий Кирдоду.

Отметим, в сентябре Зеленский назначил Андрея Плахотнюка послом Украины в Швеции.