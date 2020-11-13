Спикер МИД Зеленко назначена послом в Сингапуре

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Екатерину Зеленко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сингапур.
Соответствующий указ обнародован на сайте президента.
Зеленко находится на дипломатической службе Украины с 2002 года. Работала в посольстве Украины в Республике Австрия и постоянном представительстве при международных организациях в Вене, дважды - в должности первого секретаря посольства Украины в Германии.
С ноября 2018 года Екатерина Зеленко отвечает за взаимодействие со средствами массовой информации и информационно-разъяснительную работу
Зеленко родилась 10 августа 1980 в городе Винница.
Напомним, в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов в Тунисе и Нигерии. Ими стали Владимир Хоманец и Валерий Кирдоду.
Отметим, в сентябре Зеленский назначил Андрея Плахотнюка послом Украины в Швеции.