ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Спикер МИД Зеленко назначена послом в Сингапуре

Киев, Пятница 13 ноября 2020 16:48
Спикер МИД Зеленко назначена послом в Сингапуре
Фото: Екатерина Зеленко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Екатерину Зеленко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сингапур.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

Зеленко находится на дипломатической службе Украины с 2002 года. Работала в посольстве Украины в Республике Австрия и постоянном представительстве при международных организациях в Вене, дважды - в должности первого секретаря посольства Украины в Германии.

С ноября 2018 года Екатерина Зеленко отвечает за взаимодействие со средствами массовой информации и информационно-разъяснительную работу

Зеленко родилась 10 августа 1980 в городе Винница.

Напомним, в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов в Тунисе и Нигерии. Ими стали Владимир Хоманец и Валерий Кирдоду.

Отметим, в сентябре Зеленский назначил Андрея Плахотнюка послом Украины в Швеции.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийМИД Украиныпосол

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь