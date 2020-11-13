ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Спікер МЗС Зеленко призначена послом у Сінгапурі

Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 16:48
Спікер МЗС Зеленко призначена послом у Сінгапурі
Фото: Катерина Зеленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський призначив Катерину Зеленко надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур.

Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.

Зеленко перебуває на дипломатичній службі України з 2002 року. Працювала в посольстві України в Республіці Австрія та постійному представництві при міжнародних організаціях у Відні, двічі - на посаді першого секретаря посольства України в Німеччині.

З листопада 2018 року Катерина Зеленко відповідає за взаємодію із засобами масової інформації та інформаційно-роз'яснювальну роботу

Зеленко народилася 10 серпня 1980 року у місті Вінниця.

Нагадаємо, у вересні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів в Тунісі та Нігерії. Ними стали Володимир Хоманець і Валерій Кирдоду.

Відзначимо, у вересні Зеленський призначив Андрія Плахотнюка послом України у Швеції.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Володимир ЗеленськийМЗСпосол

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся