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Екс-працівник MI-6 передав ФБР друге "досьє" на Трампа, - ЗМІ

Новость на русском → США, Вівторок 04 травня 2021 05:49
Екс-працівник MI-6 передав ФБР друге "досьє" на Трампа, - ЗМІ Фото: екс-президент США Дональд Трамп(Drew Angerer / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Великобританії MI-6 Крістофер Стіл передав ФБР друге досьє на екс-президента США Дональда Трампа. Це було зроблено ще в січні 2017 року, після його вступу на посаду.

Про це повідомляє The Daily Telegraph з посиланням на джерела.

За даними видання, друге досьє, як і перше, містило інформацію, що не проходила процедури перевірки та аналізу. Стіл передав ФБР нові дані про зв'язки Пола Манафорта з Росією.

У досьє стверджувалося, що російські спецслужби володіють інформацією особистого і фінансового характеру, що дискредитує Трампа.

РБК-Україна писало, що в Конгресі США розслідували можливі неправдиві свідчення президента Трампа спецпрокурору Мюллеру в рамках розслідування російського втручання в американські вибори. Демократи Палати представників хочуть отримати "секретні" матеріали розслідування Мюллера.

Також повідомлялося, що співробітник американського Федерального бюро розслідувань (ФБР) міг втручатися в розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера в російському втручанні у президентські вибори 2016 року.

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