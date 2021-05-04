Екс-працівник MI-6 передав ФБР друге "досьє" на Трампа, - ЗМІ

Колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Великобританії MI-6 Крістофер Стіл передав ФБР друге досьє на екс-президента США Дональда Трампа. Це було зроблено ще в січні 2017 року, після його вступу на посаду.

Про це повідомляє The Daily Telegraph з посиланням на джерела.

За даними видання, друге досьє, як і перше, містило інформацію, що не проходила процедури перевірки та аналізу. Стіл передав ФБР нові дані про зв'язки Пола Манафорта з Росією.

У досьє стверджувалося, що російські спецслужби володіють інформацією особистого і фінансового характеру, що дискредитує Трампа.