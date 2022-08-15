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Экс-прокурор украл 8 кг золота из банковского сейфа во время обыска

Иллюстративное фото: экс-прокурор украл 8 кг золота из банковского сейфа во время обыска (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Мужчина, который занимал должность прокурора в 2019 году, во время проведения обыска украл 8 кг золотых слитков стоимостью более 11,8 млн гривен из индивидуального банковского сейфа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что мужчина подделал служебные документы, в частности указал, что имущество принадлежит вообще другому лицу, которое не имело никакого отношения к этому сейфу.

Сегодня НАБУ и САП сообщили бывшему прокурору Генеральной прокуратуры о подозрении в завладении имуществом и служебном подлоге документов. Расследование этих фактов правоохранители начали по заявлению родственников потерпевшего - владельцев слитков.

Напомним, киберполиция разоблачила преступную группу, которая украла у украинцев более 100 млн гривен под видом европейских социальных выплат.

Кроме того, житель Харькова украл миллион гривен, прячась от обстрела в подвале.

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НАБУСАП