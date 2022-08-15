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Екс-прокурор вкрав 8 кг золота з банківського сейфу під час обшуку

Ілюстративне фото: екс-прокурор вкрав 8 кг золота з банківського сейфу під час обшуку (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Чоловік, що перебував на посаді прокурора у 2019 році, під час проведення обшуку вкрав 8 кг золотих злитків вартістю понад 11,8 млн гривень з індивідуального банківського сейфу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Зазначається, що чоловік підробив службові документи, зокрема вказав, що майно належить взагалі іншій особі, яка не мала жодного стосунку до цього сейфу.

Сьогодні НАБУ і САП повідомили колишньому прокурору Генеральної прокуратури про підозру у заволодінні майном та службовому підробленні документів. Розслідування цих фактів правоохоронці розпочали за заявою родичів потерпілого - власників злитків.

Нагадаємо, кіберполіція викрила злочинну групу, яка вкрала в українців понад 100 млн гривень під виглядом європейських соціальних виплат.

Окрім того, житель Харкова вкрав мільйон гривень, ховаючись від обстрілу у підвалі.

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НАБУСАП