ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Житель Харькова украл миллион гривен, прячась от обстрела в подвале

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 01 мая 2022 17:26
Житель Харькова украл миллион гривен, прячась от обстрела в подвале Фото: житель Харькова украл миллион гривен, прячась от обстрела в подвале (РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Полицейские Харькова задержали мужчину за кражу большой суммы денег во время укрытия в подвале от обстрелов. Он похитил сумку женщины, в которой она держала свои сбережения в сумме 30 тыс. долларов США и 100 тыс. грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Харьковской области.

"20 апреля в дежурную часть отдела полиции №2 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области поступило сообщение от оператора службы 102 о том, что из помещения подвала дома по проспекту Гагарина, где скрывалась от обстрелов потерпевшая, неизвестный похитил сумку с деньгами", - говорится в сообщении полиции 1 мая

Злоумышленник задержан. Им оказался 24-летний житель города Харькова. Правонарушитель вошел в подвал и просто забрал сумку.

Мужчине поставлено в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Полиция вернула деньги растерянной женщине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков полиция
NEWS
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны