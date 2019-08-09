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Экс-президенту Киргизии предъявлено обвинение в коррупции

Новости » Политика    09.08.2019 - 09:53
Экс-президенту Киргизии предъявлено обвинение в коррупции
Фото: Алмазбек Атамбаев (kremlin.ru)

Атамбаева обвиняют в незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции. Об этом заявил адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев, сообщает 24.kg.

По его словам, следователь МВД предъявил обвинение по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

"Обвинение необоснованное. Как оно может быть обоснованным, если моего подзащитного приглашали в качестве свидетеля, но так и не допросили? Ему сразу вручили уведомление о подозрении. Это сценарий, который планировался изначально. Эти действия незаконны, поскольку у Алмазбека Атамбаева, как экс-президента, имеется неприкосновенность", - сказал Сергей Слесарев.

Напомним, бывший президент Алмазбек Атамбаев заключен под стражу до 26 августа. Его подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.43 (Соучастие в преступлении) и ч.2 ст.319 (Коррупция) УК КР. 

РБК-Украина писало, что Атамбаев был задержан 8 августа отрядом спецназа после второго штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Как отмечается, его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых машин и автобусов с военными. Позже было опубликовано видео задержания экс-президента Киргизии.

Атамбаева взяли под стражу Опубликовано видео задержания экс-президента Киргизии
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