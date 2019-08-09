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Експрезиденту Киргизстану пред'явлено звинувачення у корупції

Новини » Політика    09.08.2019 - 09:53
Експрезиденту Киргизстану пред'явлено звинувачення у корупції
Фото: Алмазбек Атамбаєв (kremlin.ru)

Атамбаєва звинувачують в незаконному звільненні злодія в законі Азіза Батукаєва

Екс-президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву пред'явлено звинувачення в корупції. Про це заявив адвокат колишнього глави держави Сергій Слєсарєв, повідомляє 24.kg.

За його словами, слідчий МВС пред'явив обвинувачення у кримінальній справі про незаконне звільнення злодія в законі Азіза Батукаєва.

"Звинувачення необгрунтоване. Як воно може бути обгрунтованим, якщо мого підзахисного запрошували в якості свідка, але так і не допитали? Йому відразу вручили повідомлення про підозру. Це сценарій, який планувався спочатку. Ці дії є незаконними, оскільки у Алмазбека Атамбаєва, як екс-президента, є недоторканність", - сказав Сергій Слєсарєв.

Нагадаємо, колишній президент Алмазбек Атамбаєв поміщений під варту до 26 серпня. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 43 (Співучасть у злочині) і ч. 2 ст. 319 (Корупція) КК КР.

РБК-Україна писало, що Атамбаєв був затриманий 8 серпня загоном спецназу після другого штурму його резиденції в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Як наголошується, його вивезли з резиденції в конвої з декількох легкових машин і автобусів з військовими. Пізніше було опубліковано відео затримання екс-президента Киргизстану.

Атамбаєва взяли під варту Опубліковано відео затримання екс-президента Киргизії
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