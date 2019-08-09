Атамбаева взяли под стражу

Фото: Алмазбек Атамбаев (из открытых источников)

Атамбаев заключен под стражу до 26 августа

Бывший президент Алмазбек Атамбаев заключен под стражу до 26 августа. Об этом сообщает Первомайский районный суд, передает "Радио Свобода".

Атамбаев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.43 (Соучастие в преступлении) и ч.2 ст.319 (Коррупция) УК КР. Атамбаев будет содержаться в СИЗО ГКНБ.

Напомним, Атамбаев был задержан 8 августа отрядом спецназа после очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека, его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых машин и автобусов с военными. Позже было опубликовано видео задержания экс-президента Киргизии.

Отметим, что перед задержанием Атамбаева было два штурма его резиденции. Первый неудачный штурм был 7 августа. Тогда сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Второй штурм был 8 августа.

Добавим, Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, стал первым президентом, который добровольно ушел после первого срока, а не был свергнут в результате революции. Генпрокуратура Киргизии утверждает, что у нее есть основания для заведения уголовных дел на экс-президента и уже несколько раз вызывала его на допрос, но он не являлся. На сегодня Атамбаев находится в оппозиции к действующей власти.