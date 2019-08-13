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Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота

Новости » Политика    13.08.2019 - 09:13
Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота
Фото: Алмазбек Атамбаев (из открытых источников)

Спецслужбе было поручено принудительно привести Атамбаева

Глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента Алмазбека Атамбаева в подготовке насильственной смены власти в стране. Об этом сообщает Kaktus Media.

Опумбаев заявил, что его спецслужбе было поручено принудительно привести Атамбаева.

"Ему нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот. Это был его умысел", - сказал он. 

Напомним, экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции. Следователь МВД предъявил ему обвинение по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Отметим, Алмазбек Атамбаев заключен под стражу до 26 августа. Его подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.43 (Соучастие в преступлении) и ч.2 ст.319 (Коррупция) УК КР. 

РБК-Украина писало, что Атамбаев был задержан 8 августа отрядом спецназа после второго штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Как отмечается, его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых машин и автобусов с военными. Позже было опубликовано видео задержания экс-президента Киргизии.

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