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Експрезидента Киргизстану звинуватили в підготовці держперевороту

Новини » Політика    13.08.2019 - 09:13
Експрезидента Киргизстану звинуватили в підготовці держперевороту
Фото: Алмазбек Атамбаєв (з відкритих джерел)

Спецслужбі було наказано привести Атамбаєва

Голова Державного комітету національної безпеки Киргизстану Орозбек Опумбаєв звинуватив екс-президента Алмазбека Атамбаєва у підготовці насильницької зміни влади в країні. Про це повідомляє Kaktus Media.

Опумбаєв заявив, що його спецслужбі було наказано привести Атамбаєва.

"Йому потрібна була кров, щоб здійснити державний переворот. Це був його умисел", - сказав він.

Нагадаємо, екс-президента Киргизії Алмазбеку Атамбаєву пред'явлено звинувачення в корупції. Слідчий МВС пред'явив йому обвинувачення у кримінальній справі про незаконне звільнення злодія в законі Азіза Батукаєва.

Зазначимо, Алмазбек Атамбаєв поміщений під варту до 26 серпня. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 43 (Співучасть у злочині) і ч. 2 ст. 319 (Корупція) КК КР.

РБК-Україна писало, що Атамбаєв був затриманий 8 серпня загоном спецназу після другого штурму його резиденції в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Як наголошується, його вивезли з резиденції в конвої з декількох легкових машин і автобусів з військовими. Пізніше було опубліковано відео затримання екс-президента Киргизстану.

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