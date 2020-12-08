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Экс-президента Чехии оштрафовали из-за неправильного ношения маски

Автор: Даша Харченко

Бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 3 тыс. крон (около 3,3 тыс. гривен.) за неправильное ношение маски. Так, она не прикрывала рот и нос.

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Об этом сообщило Чешское телевидение.

17 ноября на праздновании годовщины антикоммунистической "бархатной революции" в центре Праги Клаус носил маску на подбородке.

Полицейские потребовали надеть маску правильно, но он отказался. Тогда его отвели в отделение полиции, где был составлен протокол о правонарушении.

Аналогичный штраф также получил бывший глава Минздрава Чехии Роман Примула. В конце октября он посетил ресторан, который не должен был работать из-за карантина.

Недавно в Чехии зафиксировали наибольшую смертность от COVID-19 в ЕС. Напомним, в Чехии парламент утвердил продление чрезвычайного положения до 12 декабря.

Ранее Городской суд Праги отменил обязательный масочный режим на улице и в магазинах. Эти меры были введены распоряжением Министерства здравоохранения Чехии с 21 октября.

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