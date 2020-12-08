Екс-президента Чехії оштрафували через неправильне носіння маски

Колишнього президента Чехії Вацлава Клауса оштрафували на 3 тис. крон (близько 3,3 тис. гривень.) за неправильне носіння маски. Так, вона не прикривала рот і ніс.

Про це повідомило Чеське телебачення.

17 листопада на святкуванні річниці антикомуністичної "оксамитової революції" в центрі Праги Клаус носив маску на підборідді.

Поліцейські вимагали одягти маску правильно, але він відмовився. Тоді його відвели у відділення поліції, де був складений протокол про правопорушення.



Аналогічний штраф також отримав колишній голова Моз Чехії Роман Примула. Наприкінці жовтня він відвідав ресторан, який не повинен був працювати через карантин.



Нещодавно в Чехії зафіксували найбільшу смертність від COVID-19 в ЄС. Нагадаємо, у Чехії парламент затвердив продовження надзвичайного стану до 12 грудня.

Раніше Міський суд Праги скасував обов'язковий масковий режим на вулиці і в магазинах. Ці заходи були введені розпорядженням Міністерства охорони здоров'я Чехії з 21 жовтня.