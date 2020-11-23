В Нью-Йорке хасиды сыграли свадьбу на 7 тысяч человек, несмотря на запрет из-за пандемии

Фото: евреи (flickr)

Тысячи хасидов тайно собрались в помещении синагоги в Нью-Йорке для празднования свадьбы в семье раввина. На событие, несмотря на пандемию коронавируса, собралось более 7 тысяч человек.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Событие произошло две недели назад в Бруклине. Это была свадьба внука великого раввина Аарона Тейтелбаума.

Большое скопление людей стало известно из видео, которое попало в СМИ. На нем можно увидеть тысячи хасидов. При этом, никто не был в маске и не придерживался правил социального дистанционирования.

Зал синагоги рассчитан на 7 тысяч человек, однако в помещении было больше, поскольку все гости стояли тесно.

Как пишет New York Post, власти Нью-Йорка в октябре официально запретили проведение этой свадьбы.

Ранее главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что даже после появления вакцины от коронавируса останется потребность в ношении защитных масках и социальном дистанцировании. По его словам, он не сможет спокойно отказаться от этого.

Также глава группы быстрого реагирования по вопросам вакцин и лекарств от COVID-19 в Белом доме Монсеф Слауи прогнозирует, что вакцинация американцев может начаться 11 декабря. Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) может согласовать применение вакцины уже 10 декабря.