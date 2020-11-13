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Суд в Праге отменил масочный режим на улице и в магазинах

Прага, Пятница 13 ноября 2020 15:30
Суд в Праге отменил масочный режим на улице и в магазинах
Фото: в Праге отменили масочный режим (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Городской суд Праги отменил обязательный масочный режим на улице и в магазинах. Эти меры были введены распоряжением Министерства здравоохранения Чехии с 21 октября.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Маркета Пучи, передает местный портал novinky.cz.

По ее словам, решению министерства не хватает конкретных, понятных и обоснованных соображений, на основании которых суд мог бы рассмотреть вопрос о необходимости масочного режима. При этом в решении говорится, что суд не называет эти меры необязательными.

"Описанные недостатки мешают суду должным образом оценивать частные возражения, ставя под сомнение соразмерность принятого решения", - говорится в решении.

Суд установил, что министерство не объяснило ужесточение масочного режима. Отметим, ранее в Чехии обязали носить маски на открытой территории и в автомобилях.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия отнесла Украину к странам "красной зоны". Украинцы по прибытию в страну должны заполнить форму прибытия, сдать ПЦР-тест или пройти карантин.

Кроме того, для борьбы с пандемией Чехия вводила комендантский час.

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