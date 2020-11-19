В Чехии продлили режим чрезвычайного положения

Фото: врач в больнице (freepik.com)

В Чехии парламент утвердил продление чрезвычайного положения до 12 декабря. Прежний срок ограничений истекал в пятницу.

Об этом сообщает Czech Radio.

В ходе более восьмичасового обсуждения в парламенте власти подчеркнули, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшается и это является как раз следствием возвращенных в октябре жестких ограничений.

Отмечалось, что для улучшения ситуации и дальше необходимо оставить карантинные меры в текущем виде, а о возвращении к нормальной жизни пока говорить сложно. Ограничение общения и передвижения людей в общественных местах будут также очень важны в предрождественский период.

После рекордных показателей в 14-15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки в конце октября-начале ноября, в Чехии статистика пошла на спад. В последние несколько дней в сутки фиксируют менее шести тысяч случаев. Всего в стране за период пандемии было 475 284 случаев заражения, 6740 человек умерли.

Напомним, Городской суд Праги отменил обязательный масочный режим на улице и в магазинах. Эти меры были введены распоряжением Министерства здравоохранения Чехии с 21 октября.

Ранее сообщалось, что Чехия отнесла Украину к странам "красной зоны". Украинцы по прибытию в страну должны заполнить форму прибытия, сдать ПЦР-тест или пройти карантин.