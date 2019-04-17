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Экс-президент Перу умер после попытки избежать ареста

Новости » Происшествия    17.04.2019 - 19:32
Экс-президент Перу умер после попытки избежать ареста
Фото: Алан Гарсия (wikipedia.org)

Суд вынес решение заключить под стражу Гарсию сроком на 10 дней

Бывший президент Перу Алан Гарсия, который выстрелил в себя, когда его попытались задержать полицейские по обвинениям в коррупции, умер в госпитале Лимы. Об сообщил TeleSUR.

Суд вынес решение заключить под стражу Гарсию сроком на 10 дней. В тот момент, когда сотрудники прокуратуры предъявили ордер экс-президенту в его доме в одном из районов Лимы, он покончил с собой.

Как отметил министр внутренних дел Перу Карлос Моран, правоохранительные органы республики действовали в рамках законодательства при задержании Гарсии. "Сотрудники полиции, исполняя решение суда, действовали в рамках соответствующих протоколов", - заявил глава ведомства.

В соответствии с решением суда в камеру предварительного заключения также должны быть помещены бывший министр производства Перу Луис Нава и вице-президент государственной нефтяной компании Petroperu Мигель Атала. Они, как и Гарсия, подозреваются в причастности к коррупции по делу бразильской строительной компании Odebrecht.

Напомним, в марте 2018 года президент Перу Педро Пабло Кучински объявил о решении покинуть свой пост после угрозы импичмента. Скандал, приведший к попытке импичмента Кучински в декабре, разгорелся после публикации сведений о том, что две связанные с ним фирмы получали крупные суммы денег от компании Odebrecht.

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