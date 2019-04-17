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Экс-президент Перу попытался застрелиться при задержании

Новости » Происшествия    17.04.2019 - 16:37
Экс-президент Перу попытался застрелиться при задержании
Фото: Алан Гарсия (wikipedia.org)

Сообщается, что экс-президента доставили в больницу в Лиме

Экс-президент Перу Алан Гарсия выстрелил в себя, когда его попытались задержать полицейские по обвинениям в коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство EFE.

Инцидент произошел в его доме в Лиме. Гарсия, по первым данным, выстрелил себе в шею. Сообщается, что экс-президента доставили в больницу в Лиме. О тяжести его ранений не сообщается. Гарсия занимал должность президента Перу дважды: в 1985-1990 и 2006-2011 годах.

Его подозревают в получении взяток от бразильской строительной компании  Odebrecht. В Латинской Америке эта компания потратила сотни миллионов долларов на подкуп высокопоставленных чиновников, министров и президентов для получения выгодных государственных контрактов.

В марте 2018 года президент Перу Педро Пабло Кучински объявил о решении покинуть свой пост после угрозы импичмента. Скандал, приведший к попытке импичмента Кучински в декабре, разгорелся после публикации сведений о том, что две связанные с ним фирмы получали крупные суммы денег от компании Odebrecht.

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