Экс-президент Перу попытался застрелиться при задержании
Фото: Алан Гарсия (wikipedia.org)
Сообщается, что экс-президента доставили в больницу в Лиме
Экс-президент Перу Алан Гарсия выстрелил в себя, когда его попытались задержать полицейские по обвинениям в коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство EFE.
Инцидент произошел в его доме в Лиме. Гарсия, по первым данным, выстрелил себе в шею. Сообщается, что экс-президента доставили в больницу в Лиме. О тяжести его ранений не сообщается. Гарсия занимал должность президента Перу дважды: в 1985-1990 и 2006-2011 годах.
Его подозревают в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht. В Латинской Америке эта компания потратила сотни миллионов долларов на подкуп высокопоставленных чиновников, министров и президентов для получения выгодных государственных контрактов.
В марте 2018 года президент Перу Педро Пабло Кучински объявил о решении покинуть свой пост после угрозы импичмента. Скандал, приведший к попытке импичмента Кучински в декабре, разгорелся после публикации сведений о том, что две связанные с ним фирмы получали крупные суммы денег от компании Odebrecht.