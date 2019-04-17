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Екс-президент Перу помер після спроби уникнути арешту

Новини » Надзвичайні події    17.04.2019 - 19:32
Екс-президент Перу помер після спроби уникнути арешту
Фото: Алан Гарсія (wikipedia.org)

Суд виніс рішення взяти під варту Гарсію строком на 10 днів

Колишній президент Перу Алан Гарсія, який вистрілив в себе, коли його спробували затримати поліцейські за звинуваченнями в корупції, помер у госпіталі Ліми. Про це повідомив TeleSUR.

Суд виніс рішення взяти під варту Гарсію строком на 10 днів. В той момент, коли співробітники прокуратури пред'явили ордер екс-президенту в його будинку в одному з районів Ліми, він покінчив з собою.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Перу Карлос Моран, правоохоронні органи республіки діяли в рамках законодавства при затриманні Гарсії. "Співробітники поліції, виконуючи рішення суду, діяли в рамках відповідних протоколів", - заявив глава відомства.

У відповідності з рішенням суду в камеру попереднього ув'язнення також повинні бути поміщені колишній міністр виробництва Перу Луїс Нава і віце-президент державної нафтової компанії Petroperu Мігель Атала. Вони, як і Гарсія, підозрюються у причетності до корупції у справі бразильської будівельної компанії Odebrecht.

Нагадаємо, в березні 2018 року президент Перу Педро Пабло Кучинського оголосив про рішення покинути свій пост після загрози імпічменту. Скандал, який призвів до спроби імпічменту Кучинського в грудні, розгорівся після публікації відомостей про те, що дві пов'язані з ним фірми отримували великі суми грошей від компанії Odebrecht.

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