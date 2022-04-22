Экс-президент Гондураса экстрадирован в США по обвинению в контрабанде наркотиков и оружия
Правительство США обнародовало обвинения против бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. Его обвиняют в участии во ввозе в страну кокаина и огнестрельного оружия. Эрнандеса экстрадировали в Соединенные Штаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Федеральные прокуроры Манхэттена заявили, что Эрнандес получил миллионы долларов от организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, в том числе от бывшего лидера мексиканского картеля Синалоа - Хоакина "Эль Чапо" Гусмана.
Эрнандес использовал эти средства для собственного обогащения и финансирования своих политических кампаний.
В обмен на это Эрнандес и другие официальные лица Гондураса предоставили наркоторговцам защиту от расследования и ареста. Картелю также предоставили доступ к правоохранительным органам и военной информации.
Кроме того, благодаря Эрнандесу Гондурас не экстрадировал участников наркокартеля в Соединенные Штаты.
"Эрнандес злоупотреблял своим положением президента Гондураса с 2014 по 2022 год, чтобы управлять страной как наркогосударством", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.
Он также отметил, что Эрнандес тесно сотрудничал с другими чиновниками, чтобы защитить партии кокаина, направляющиеся в Соединенные Штаты.
Напомним, полиция задержала Эрнандеса в феврале этого года.
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