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Полиция задержала экс-президента Гондураса по обвинению в торговле наркотиками

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Гондурас, Среда 16 февраля 2022 07:57
Полиция задержала экс-президента Гондураса по обвинению в торговле наркотиками Фото: Хуан Орландо Эрнандес, экс-президент Гондураса (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Полиция задержала экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. Он задержан в Тегусигальпе по обвинению в торговле наркотиками в ответ на запрос США об экстрадиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Задержание проведено всего через несколько недель после истечения срока его полномочий.

Из дома экс-главу государства вывели в наручниках, цепях и пуленепробиваемом жилете и доставили на базу полицейского спецназа. В присутствии журналистов нескольких телеканалов медики провели осмотр бывшего главы государства.

Американские власти обвиняют Эрнандеса в участии в торговле наркотиками начиная с 2004 года.

По версии следствия, Эрнандес участвовал в операциях по переправке 500 тонн кокаина из Колумбии и Венесуэлы в Соединенные Штаты. Политик, предположительно, получил взятки на миллионы долларов в обмен на защиту наркоторговцев от следствия и судебного преследования.

В 2021 году суд в США приговорил Хуана Антонио Эрнандеса, брата тогдашнего президента Гондураса, к пожизненному заключению за участие в наркоторговле.

Хуан Орландо Эрнандес отрицает свою вину, но согласился сотрудничать со следствием. В течение восьми лет его президентства Вашингтон рассматривал политика как важного партнера США в Центральной Америке. В январе на посту главы государства его сменила Сиомара Кастро, которая стала первой женщиной-президентом в истории Гондураса.

Ранее мы писали, что США подозревают президента Гондураса в контрабанде наркотиков: получал взятки и помогал мафии.

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