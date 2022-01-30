В аэропорту "Борисполь" служебная собака обнаружила почти 2 тысячи таблеток с наркотиками
В международном аэропорту "Борисполь" служебная собака помогла пограничникам разоблачить контрабандистов с наркотиками. Пес обнаружил почти 2 тысячи таблеток Decancit SR, содержащих псевдоэфедрин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы.
"В пункте пропуска "Борисполь" с привлечением служебной собаки пограничники в двух случаях обнаружили 1 900 таблеток Decancit SR, содержащих псевдоэфедрин. Он относится к прекурсорам, оборот которых в Украине ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля", - говорится в сообщении.
Стало известно, что оба мужчины, которые перевозили наркотики (1968 и 1969 года рождения), прибыли из Шарм-эль-Шейха (Египет). У одного из них служебный пес обнаружил 1 000 таблеток, у другого - 900.
Напомним, украинские правоохранители выявили в аэропорту "Борисполь" гражданина Латвии, который перевозил наркотики. В ходе досмотра у него в коробке с конфетами обнаружили около 0,5 килограмма кокаина.