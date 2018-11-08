Адвоката Нетаньяху заподозрили в причастности к коррупционным преступлениям

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Адвокат Нетаньяху получал взятки и отмывал деньги во время сделки по покупке Израилем немецких подводных лодок

У израильской полиции есть доказательствами того, что адвокат премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху замешан в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В частности, адвокат Нетаньяху получал взятки и отмывал деньги во время сделки по покупке Израилем немецких подводных лодок, изготовленных корпорацией Thyssenkrupp. Также отмечается, что к данным преступлениям причастны бывший глава канцелярии израильского премьера Дэвид Шаран и бывший глава флота генерал-майор Элиэзер Маром.

Сам Нетаньяху был допрошен в рамках расследования, однако подозреваемым не считается.

Сообщается, что материалы, собранные следователями, будут переданы генеральному прокурору для принятия решения о предъявлении обвинений.

Напомним, ранее Биньямина Нетаньяху допрашивали в рамках расследования коррупционных взаимоотношений его приближенных с руководством крупнейшей телекоммуникационной компании "Безек"

Ранее израильская полиция рекомендовала выдвинуть Нетаньяху обвинения в коррупции. Сам премьер проходит подозреваемым по двум другим коррупционным делам. В частности, так называемое "дело 1000" касается получения Нетаньяху дорогих подарков, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тыс. долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках Нетаньяху договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства.