Екс-прем'єра Македонії засудили на 2 роки

Фото: Нікола Груєвскі (Kurir.mk)

Колишнього македонського прем'єра засудили за порушення при купівлі службового автомобіля

Македонський суд Скоп'є відхилив апеляцію захисту колишнього прем'єр-міністра Македонії Нікола Груєвскі щодо необхідності тюремного ув'язнення терміном у два роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Darik News.

Як повідомляється, екс-прем'єра Груєвскі було засуджено у травні за порушення при купівлі службового автомобіля, броньованого Mercedes S600. Ще 2015 року тодішня опозиція оголосила про перехоплення телефонної розмови Груєвскі, щодо купівлі авто.

За броньований Mercedes S600 в 2012 році македонський уряд заплатив майже 650 тис. євро. Новий уряд Македонії вирішив у лютому 2018 року продати автомобіль.

Зазначається, що Груєвскі зміг зберегти мандат парламентаря, це означає, що він зможе отримувати парламентську зарплату під час відбування покарання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Ізраїлю отримала докази того, що адвокат прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху замішаний у корупційних злочинах. Адвокат Нетаньяху отримував хабарі і відмивав гроші під час операції з купівлі Ізраїлем німецьких підводних човнів, виготовлених корпорацією Thyssenkrupp.

Раніше, Біньяміна Нетаньяху допитували в рамках розслідування корупційних взаємовідносин його наближених з керівництвом найбільшої телекомунікаційної компанії "Безек"