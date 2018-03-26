Нетаньяху вызвали на допрос по очередному коррупционному делу

Нетаньяху допрашивают по делу о коррупционных отношениях с руководством компании "Безек"

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху допрашивают рамках расследования коррупционных взаимоотношений его приближенных с руководством крупнейшей телекоммуникационной компании "Безек", передает Daily Mail.

Сообщается, что, по данным следствия, приближенные к Нетаньяху чиновники лоббировали интересы "Безек" в обмен на позитивное освещение деятельности премьера на новостном интернет-ресурсе Walla. Параллельно с Нетаньяху полиция допрашивает его супругу и сына.

Также сообщается, что фигурантами так называемого "дела 4000" являются бывший пресс-секретарь Нетаньяху Нир Хефец, экс-гендиректор министерства связи Шломо Филбер, владелец "Безек" Шауля Элович вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными. Первые два фигуранта заключили сделку со следствием и обещали предоставить информацию в обмен на смягчение обвинений.

Напомним, ранее израильская полиция рекомендовала выдвинуть Нетаньяху обвинения в коррупции. Сам премьер проходит подозреваемым по двум другим коррупционным делам. В частности, так называемое "дело 1000" касается получения Нетаньяху дорогих подарков, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тыс. долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках Нетаньяху договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства.