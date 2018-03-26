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Интервью

Нетаньяху вызвали на допрос по очередному коррупционному делу

НовостиПолитика    26.03.2018 - 10:39
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху допрашивают по делу о коррупционных отношениях с руководством компании "Безек"

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху допрашивают рамках расследования  коррупционных взаимоотношений его приближенных с руководством крупнейшей телекоммуникационной компании "Безек", передает Daily Mail.

Сообщается, что, по данным следствия, приближенные к Нетаньяху чиновники лоббировали интересы "Безек" в обмен на позитивное освещение деятельности премьера на новостном интернет-ресурсе Walla. Параллельно с Нетаньяху полиция допрашивает его супругу и сына.

Также сообщается, что фигурантами так называемого "дела 4000" являются бывший пресс-секретарь Нетаньяху Нир Хефец, экс-гендиректор министерства связи Шломо Филбер, владелец "Безек" Шауля Элович вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными. Первые два фигуранта заключили сделку со следствием и обещали предоставить информацию в обмен на смягчение обвинений.

Напомним, ранее израильская полиция рекомендовала выдвинуть Нетаньяху обвинения в коррупции. Сам премьер проходит подозреваемым по двум другим коррупционным делам. В частности, так называемое "дело 1000" касается получения Нетаньяху дорогих подарков, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тыс. долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках Нетаньяху договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства.

 

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Теги публикации: Нетаньяху, коррупция, Израиль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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