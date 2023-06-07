Екс-посол США: Україна виграє війну з Росією
На даний момент Україна виграє війну з агресором, але дуже багато залежатиме від того, як саме розвиватиметься поточний контрнаступ.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.
"Наразі так, Україна виграє цю війну", - сказав посол.
За його словами, Україна така ж сильна, як і раніше, а Росія така ж слабка, як і раніше, Росія знаходиться в нижчій точці, а Україна зараз у вищій точці.
"Якщо перемога прийде у цьому контрнаступі - чудово", - сказав він.
Тейлор упевнений, що Україна може продовжувати зростати, але зараз вона перебуває на піку.
"Тож контрнаступ може увінчатися успіхом. Якщо це так, відмінно. Можливо, після успіху контрнаступу будуть якісь переговори, і Україна буде сильна. Але якщо контрнаступ увінчається лише частковим успіхом, ми все ще з вами. Сполучені Штати все ще з вами. Я думаю, що Європа все ще з вами. Отже, це буде стільки часу, скільки потрібно, щоб перемогти", - додав посол.
Нагадаємо, російська армія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року. За даними Генштабу ЗСУ, втрати Москви за цей час перевищили 210 тисяч осіб.
Як заявив президент України Володимир Зеленський, війна продовжуватиметься до перемоги України. Але Росія може припинити її раніше, залишивши окуповані території.
За деякими даними, ЗСУ в останні дні розпочали великий контрнаступ, проте в Генштабі заявляють, що про нього офіційно оголошено не буде.
За даними опитування Центру Разумкова, 93% українців вірять у перемогу, а половина (50%) переконані, що вона настане до кінця 2023 року.
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