Екс-посол США: Україна виграє війну з Росією

На даний момент Україна виграє війну з агресором, але дуже багато залежатиме від того, як саме розвиватиметься поточний контрнаступ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

"Наразі так, Україна виграє цю війну", - сказав посол.

За його словами, Україна така ж сильна, як і раніше, а Росія така ж слабка, як і раніше, Росія знаходиться в нижчій точці, а Україна зараз у вищій точці.

"Якщо перемога прийде у цьому контрнаступі - чудово", - сказав він.

Тейлор упевнений, що Україна може продовжувати зростати, але зараз вона перебуває на піку.

"Тож контрнаступ може увінчатися успіхом. Якщо це так, відмінно. Можливо, після успіху контрнаступу будуть якісь переговори, і Україна буде сильна. Але якщо контрнаступ увінчається лише частковим успіхом, ми все ще з вами. Сполучені Штати все ще з вами. Я думаю, що Європа все ще з вами. Отже, це буде стільки часу, скільки потрібно, щоб перемогти", - додав посол.