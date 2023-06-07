Экс-посол США: Украина выиграет войну с Россией
На данный момент Украина выигрывает войну с агрессором, но очень многое будет зависеть от того, как именно будет развиваться текущее контрнаступление.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.
"На данный момент да, Украина выигрывает эту войну", - сказал посол.
По его словам, Украина так же сильна, как и прежде, а Россия так же слаба, как и раньше, Россия находится в низшей точке, а Украина сейчас в высшей точке.
"Если победа придет в этом контрнаступлении - прекрасно", - сказал он.
Тейлор уверен, что Украина может продолжать расти, но сейчас она находится на пике.
"Так что контрнаступление может увенчаться успехом. Если это так, отлично. Может быть, после успеха контрнаступления будут какие-то переговоры, и Украина будет сильна. Но если контрнаступление увенчается лишь частичным успехом, мы все еще с вами. Соединенные Штаты все еще с вами. Я думаю, что Европа все еще с вами. Так что это будет столько времени, сколько потребуется, чтобы победить", - добавил посол.
Напомним, российская армия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным Генштаба ВСУ, потери Москвы за это время превысили 210 тысяч человек.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, война будет продолжаться до победы Украины. Но Россия может прекратить ее раньше, оставив оккупированные территории.
По некоторым данным, ВСУ в последние дни начали большое контрнаступление, однако в Генштабе заявляют, что о нем официально объявлено не будет.
По данным опроса Центра Разумкова, 93% украинцев верят в победу, а половина (50%) убеждены, что она наступит до конца 2023 года.
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