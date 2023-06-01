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"До нашої перемоги": Зеленський відповів, скільки триватиме війна

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Молдова, Четвер 01 червня 2023 10:34
"До нашої перемоги": Зеленський відповів, скільки триватиме війна Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Війна продовжуватиметься до перемоги України. Але Росія може припинити її раніше, залишивши окуповані території.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Кишиневі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.md.

"До нашої перемоги. Росія може зупинити це раніше, якщо піде з усіх наших територій, які окупувала", - сказав Зеленський у відповідь на запитання журналіста про те, скільки триватиме війна.

Саміт у Кишиневі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева для участі у другому саміті Європейської політичної спільноти. Саміт походить у Молдові 1 червня збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.

Європейська політична спільнота - це загальноєвропейський урядовий форум, створений минулого року після вторгнення Росії в Україну і є платформою, що об'єднує європейських лідерів для обговорення та пошуку рішень найбільш нагальних проблем Європи, таких як безпека, стабільність та енергетична стійкість.

Нагадаємо, російська армія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року. За даними Генштабу ЗСУ, втрати Москви за цей час перевищили 200 тисяч осіб.

За даними опитування Центру Разумкова, 93% українців вірять у перемогу, а половина (50%) переконані, що вона настане до кінця 2023 року.

Найчастіше українці розглядають як перемогу вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року (47% серед тих, хто вірить у перемогу України) або знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії (31%).

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