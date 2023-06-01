"До нашої перемоги": Зеленський відповів, скільки триватиме війна

Війна продовжуватиметься до перемоги України. Але Росія може припинити її раніше, залишивши окуповані території.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Кишиневі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.md .

"До нашої перемоги. Росія може зупинити це раніше, якщо піде з усіх наших територій, які окупувала", - сказав Зеленський у відповідь на запитання журналіста про те, скільки триватиме війна.

Саміт у Кишиневі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева для участі у другому саміті Європейської політичної спільноти. Саміт походить у Молдові 1 червня збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.

Європейська політична спільнота - це загальноєвропейський урядовий форум, створений минулого року після вторгнення Росії в Україну і є платформою, що об'єднує європейських лідерів для обговорення та пошуку рішень найбільш нагальних проблем Європи, таких як безпека, стабільність та енергетична стійкість.