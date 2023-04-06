Екс-посол в Німеччині розповів, скільки ще танків та бронетехніки можна було би передати Україні

За його словами, наразі практично немає громадського тиску на Берлін для нарощення допомоги Україні.

"Безумовно, понад 3 мільярди євро на зброю, яку Німеччина дала нам за тринадцять з гаком місяців війни, це дійсно круто, ми вдячні за цю підтримку. Але давайте будемо чесними: цього явно недостатньо", - сказав він.

Так, Мельник зазначив, що на озброєнні Бундесверу перебувало 328 танків Leopard 2, з них Україні передали 18, тобто близько 6%. Він запитує, чому б не подвоїти або ще краще не потроїти ці обсяги.

"Нарешті Берлін передав нам 40 БМП "Мардер", з них лише 20 одиниць із запасів війська. Водночас, як нам відомо, Бундесвер має у розпорядженні близько 370 "Мардерів", тобто нам було передано лише 5%. Крім того, німецьке військо має у своєму розпорядженні близько 600 бронетранспортерів "Fuchs". Це дуже ефективна броньована техніка, яку ми сьогодні конче потребували б для безпечного перевезення військ на лінію фронту, а головне - для підготовки великого контрнаступу", - сказав він.

Так, екс-посол зазначив, що Україна досі не отримала жодного такого БТР. При цьому він вважає, якщо якби ЗСУ отримали десяток, а краще сотню Fuchs, від цього не послабилася би обороноздатність Німеччини.

Він зауважив, що у Бундесвері також є гусенична бойова броньована машина для десантних військ Wiesel. Так, цим БМД по 20-30 років, але це дуже ефективні зразки зброї.

"На озброєнні Бундесверу близько 300 таких машин, ну нехай 200 з них у робочому стані. То чому б не дати нам 50 штук? Адже ні для кого не секрет, що для успішного контрнаступу Україні потрібні сотні танків, БМП, БТР, БМД, іншої броньованої техніки", - сказав він.

Мельник додав, що це ті речі, які німці можуть зробити одним помахом пера вже сьогодні. Так, міністр Оборони Борис Пісторіус може прийняти рішення, швидко підготувати екіпажі і вже за місяць-півтора машини допоможуть захистити Бахмут та інші українські міста.