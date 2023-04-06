Екс-посол в Німеччині розповів, чому провалились переговори у нормандському форматі

Переговори між Україною та Росією у нормандському форматі зазнали краху ще у 2015 році. Німеччина не змогла стати нейтральним посередником.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів екс-посол України в Німеччині, заступник голови МЗС Андрій Мельник.

На його думку, причин провалу нормандських переговорів було декілька, проте найголовніша з них полягала в тому, що Німеччина так і не спромоглася стати "чесним маклером".

"Інтереси нейтрального посередника занадто перемішалися з власними егоїстичними інтересами, які вийшли зрештою на перший план, беручи до уваги фундаментальний характер німецько-російських відносин", - зазначив дипломат.

Мельник додав, що замість жорсткого контролю виконання домовленостей Москвою Берлін вирішив не дратувати росіян. Тому переговорний процес переріс у суто технічний процес.

Екс-посол пригадав, що протягом весни-літа 2015 року росіяни реально перебували під жорстким пресингом з боку медіаторів. Проте з вересня ситуація змінилася, коли Росія почала "нову гру" у Сирії.

"Пам'ятаю, десь у вересні-жовтні чергову зустріч у Берліні на віллі Борзіг на рівні глав МЗС Нормандської четвірки. Пригадується мені Лавров, який чи не вперше був такий щасливий, у доброму гуморі, радісно заявивши: "Хлопці, мені якраз подзвонив Джон Керрі (тодішній Держсекретар США)" після воєнної інтервенції росіян в Дамаску, давши зрозуміти: "Ну от і все, до свіданія, Росія знову у великій грі з Вашингтоном, а тут мені вже нічого робити"", - сказав Мельник.

Варто зазначити, що переговори у норманському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалися у червні 2014 році. Тоді у французькій Нормандії президент України Петро Порошенко, російський диктатор Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд організувати новий міжнародний формат переговорів, проте результатів він не приніс.

Нагадаємо, глава Міноборони Олексій Резніков відкинув можливість мирних домовленостей з Росією. На його думку, війна в Україні мож закінчитися цього року.

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