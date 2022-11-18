Екс-посла Мельника призначили заступником міністра закордонних справ
Колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника призначено заступником міністра закордонних справ України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.
"Призначено Мельника Андрія Ярославовича заступником міністра закордонних справ України", – написав Мельничук.
Крім того, за його даними звільнено Василя Володіна з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України.
"Тимчасово покладено виконання обов'язків державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України на Касіяника Анатолія Васильовича", – додав Мельничук.
Нагадаємо, раніше Мельник назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою".
Після цього він звинуватив Німеччину в тому, що їй вистачає культури гостинності, тому українські біженці виїжджають із цієї країни.
На тлі всіх скандалів президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України в Німеччині.
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