Экс-посла Мельника назначили заместителем министра иностранных дел
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник назначен заместителем министра иностранных дел Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.
"Назначен Мельник Андрей Ярославович заместителем министра иностранных дел Украины", – написал Мельничук.
Кроме того, по его данным уволен Василий Володин с должности государственного секретаря Министерства развития громад и территорий Украины.
"Временно возложено выполнение обязанностей государственного секретаря Министерства развития общин и территорий Украины на Кассияника Анатолия Васильевича", – добавил Мельничук.
Напомним, ранее Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".
После этого он обвинил Германию в том, что ей хватает культуры гостеприимства, поэтому украинские беженцы уезжают из этой страны.
На фоне всех скандалов президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с поста посла Украины в Германии.
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