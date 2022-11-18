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Экс-посла Мельника назначили заместителем министра иностранных дел

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Киев, Пятница 18 ноября 2022 18:57
Экс-посла Мельника назначили заместителем министра иностранных дел Фото: Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

"Назначен Мельник Андрей Ярославович заместителем министра иностранных дел Украины", – написал Мельничук.

Кроме того, по его данным уволен Василий Володин с должности государственного секретаря Министерства развития громад и территорий Украины.

"Временно возложено выполнение обязанностей государственного секретаря Министерства развития общин и территорий Украины на Кассияника Анатолия Васильевича", – добавил Мельничук.

Напомним, ранее Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".

После этого он обвинил Германию в том, что ей хватает культуры гостеприимства, поэтому украинские беженцы уезжают из этой страны.

На фоне всех скандалов президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с поста посла Украины в Германии.

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