Экс-помощника нардепа Паламарчука арестовали по делу об убийстве Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Павловского арестовали до 3 декабря без альтернативы залога

Бывшего помощника депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали по делу об убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган.

По ее информации, Павловского задержали в субботу, 10 ноября, в Херсоне. Его арестовали в понедельник, 12 ноября, без права внесения залога.

"Дело Гандзюк. В субботу в Херсоне задержан, сегодня судом арестован без альтернативы залога И. Павловский (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 УК). ГПУ и СБУ работают дальше", - сообщила Сарган.

Кроме того, информацию об аресте Павловского подтвердили РБК-Украина в Службе безопасности Украины. Так, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что экс-помощнику нардепа было выдвинуто подозрение как соучастнику. Он арестован до 3 декабря.

"Суд состоялся сегодня. Ему выдвинуто подозрение как соучастнику. Его арестовали до 3 декабря без возможности внесения залога. Не на два месяца, поскольку завершается срок следствия", - сообщила Гитлянская.

Напомним, ранее активисты назвали Игоря Павловского, помощника депутата Николая Паламарчука, возможным посредником в убийстве активистки. По их мнению, Игорь Павловский передал деньги исполнителям преступления от заказчика.

"Посредник между исполнителями преступления и заказчиком - Игорь Павловский. Ранее судимый", - отмечалось в заявлении.

Также добавим, нардеп Паламарчук заявил, что к ситуации с нападением на Екатерину Гандзюк не имеет отношения."Осуждаю ли я это преступление? Конечно! И точно не имею к нему никакого отношения", - сообщалось в заявлении нардепа, опубликованном на официальном сайте БПП.

Как писало РБК-Украина ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что одна из версий о заказчиках нападения на Гандзюк недавно была рассекречена, и тот, кто это сделал, должен быть уволен.

Добавим, 9 ноября глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что сейчас оснований для установления заказчиков убийства активистки недостаточно.