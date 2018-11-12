Екс-помічника нардепа Паламарчука арештували у справі про вбивство Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Павловського заарештували до 3 грудня без альтернативи застави

Колишнього помічника депутата Верховної ради Миколи Паламарчука Ігоря Павловського заарештовано у справі про вбивство херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter прес-секретаря генерального прокурора України Лариси Сарган.

За її інформацією, Павловського затримали у суботу, 10 листопада, у Херсоні. Його арештували у понеділок, 12 листопада, без права внесення застави.

"Справа Гандзюк. У суботу в Херсоні затриманий, сьогодні судом заарештований без альтернативи застави І. Павловський (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 ККУ). ГПУ та СБУ працюють далі", - поінформувала Сарган.

Крім того, інформацію про арешт Павловського підтвердили РБК-Україна у Службі безпеки України. Так, речник СБУ Олена Гітлянська заявила, що екс-помічнику нардепа була висунута підозра як співучаснику. Він арештований до 3 грудня.

"Суд відбувся сьогодні. Йому висунута підозра як співучаснику. Його арештовано до 3 грудня без можливості внесення застави. Не на два місяці, адже завершується строк слідства", - повідомила Гітлянська.

Нагадаємо, раніше активісти назвали Ігоря Павловського, помічника депутата Миколи Паламарчука, можливим посередником у вбивстві активістки. На їхню думку, Ігор Павловський передав гроші виконавцям злочину від замовника.

"Посередник між виконавцями злочину і замовником - Ігор Павловський. Раніше судимий", - зазначалося у заяві.