Экс-политзаключенного Бекирова в Крыму заочно "приговорили" к семи годам тюрьмы

"Центральный районный суд Симферополя" незаконно осудил бывшего политзаключенного Эдема Бекирова . Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова осудила такие действия и призвала международное сообщество продолжить давление на Россию для прекращения политического преследования граждан Украины и освобождения всех политзаключенных.

"Считаю судилище в отношении Эдема Бекирова, инвалида первой группы, который имеет хронические заболевания, в частности диабет и неврологию позвоночника, продолжением политического преследования страной-оккупантом украинских граждан", - подчеркнула омбудсмен.

Она напомнила, что Бекирова обвинили по сфабрикованному делу в якобы хранении и перевозке взрывчатых веществ.

Напомним, в феврале стало известно, что оккупационный "Центральный райсуд Симферополя" заочно возобновил дело против бывшего политзаключенного, крымского татарина Эдема Бекирова.

Как известно, Бекирова освободили из российского плена 7 сентября 2019 года. Вместе с ним на подконтрольную Украине территорию вернулись Олег Сенцов, Роман Сущенко, Владимир Балух и другие политзаключенные, а также 24 украинских моряка.

Как писало РБК-Украина, после увольнения Бекирова оккупационный "суд" в Крыму решил приостановить дело насчет него.