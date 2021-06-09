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Екс-політв'язня Бекірова в Криму заочно "засудили" до семи років тюрьми

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Середа 09 червня 2021 11:35
Екс-політв'язня Бекірова в Криму заочно "засудили" до семи років тюрьми Фото: колишній політв'язень Едем Бекіров (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

"Центральний районний суд Сімферополя" незаконно засудив колишнього політв’язня Едема Бекірова. Йому призначили "покарання" у вигляді семи років позбавлення волі у колонії загального режиму і виплати штрафу в розмірі 150 тисяч рублів.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Вона нагадала, що Бекірова звинуватили за сфабрикованою справою у нібито зберіганні та перевезенні вибухових речовин.

"Вважаю судилище стосовно Едема Бекірова, інваліда першої групи, який має хронічні захворювання, зокрема діабет і неврологію хребта, продовженням політичного переслідування країною-окупантом українських громадян", - наголосила омбудсмен.

Денісова засудила такі дії та закликала міжнародну спільноту продовжити тиск на Росію для припинення політичного переслідування громадян України та звільнення всіх політв'язнів.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що окупаційний "Центральний райсуд Сімферополя" заочно відновив справу проти колишнього політв'язня, кримського татарина Едема Бекірова.

Як відомо, Бекірова звільнили з російського полону 7 вересня 2019 року. Разом з ним на підконтрольну Україні територію повернулися Олег Сенцов, Роман Сущенко, Володимир Балух та інші політв'язні, а також 24 українських моряків.

Як писало РБК-Україна, після звільнення Бекірова окупаційний "суд" в Криму вирішив призупинити справу щодо нього.

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