Екс-політв'язня Бекірова в Криму заочно "засудили" до семи років тюрьми
"Центральний районний суд Сімферополя" незаконно засудив колишнього політв’язня Едема Бекірова. Йому призначили "покарання" у вигляді семи років позбавлення волі у колонії загального режиму і виплати штрафу в розмірі 150 тисяч рублів.
Вона нагадала, що Бекірова звинуватили за сфабрикованою справою у нібито зберіганні та перевезенні вибухових речовин.
"Вважаю судилище стосовно Едема Бекірова, інваліда першої групи, який має хронічні захворювання, зокрема діабет і неврологію хребта, продовженням політичного переслідування країною-окупантом українських громадян", - наголосила омбудсмен.
Денісова засудила такі дії та закликала міжнародну спільноту продовжити тиск на Росію для припинення політичного переслідування громадян України та звільнення всіх політв'язнів.
Нагадаємо, в лютому стало відомо, що окупаційний "Центральний райсуд Сімферополя" заочно відновив справу проти колишнього політв'язня, кримського татарина Едема Бекірова.
Як відомо, Бекірова звільнили з російського полону 7 вересня 2019 року. Разом з ним на підконтрольну Україні територію повернулися Олег Сенцов, Роман Сущенко, Володимир Балух та інші політв'язні, а також 24 українських моряків.
Як писало РБК-Україна, після звільнення Бекірова окупаційний "суд" в Криму вирішив призупинити справу щодо нього.