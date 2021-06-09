Екс-політв'язня Бекірова в Криму заочно "засудили" до семи років тюрьми

"Центральний районний суд Сімферополя" незаконно засудив колишнього політв’язня Едема Бекірова . Йому призначили "покарання" у вигляді семи років позбавлення волі у колонії загального режиму і виплати штрафу в розмірі 150 тисяч рублів.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Денісова засудила такі дії та закликала міжнародну спільноту продовжити тиск на Росію для припинення політичного переслідування громадян України та звільнення всіх політв'язнів.

"Вважаю судилище стосовно Едема Бекірова, інваліда першої групи, який має хронічні захворювання, зокрема діабет і неврологію хребта, продовженням політичного переслідування країною-окупантом українських громадян", - наголосила омбудсмен.

Вона нагадала, що Бекірова звинуватили за сфабрикованою справою у нібито зберіганні та перевезенні вибухових речовин.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що окупаційний "Центральний райсуд Сімферополя" заочно відновив справу проти колишнього політв'язня, кримського татарина Едема Бекірова.

Як відомо, Бекірова звільнили з російського полону 7 вересня 2019 року. Разом з ним на підконтрольну Україні територію повернулися Олег Сенцов, Роман Сущенко, Володимир Балух та інші політв'язні, а також 24 українських моряків.

Як писало РБК-Україна, після звільнення Бекірова окупаційний "суд" в Криму вирішив призупинити справу щодо нього.