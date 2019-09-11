Бекирова прооперировали в "Феофании"

Фото: Эдем Бекиров (УНИАН)

Ему имплантировали два стента на сердце с лекарственным веществом

Бывшего украинского политзаключенного Кремля Эдема Бекирова накануне прооперировали врачи "Феофании". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщил руководитель центра неотложной и интенсивной кардиологии клиники Святослава Денисова, Эдема Бекирова, который имел самое тяжелое состояние здоровья среди всех освобожденных украинцев, перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии больницы.

"Эдем Бекиров и ранее имел проблемы с сердцем. Он переносил инфаркт миокарда, а когда поступил в нашу клинику, был диагноз ишемической болезни сердца", - отметил кардиолог.

Врач отметил, что сейчас состояние Бекирова стабильный. После операции ему легче дышать.

Кроме того, заместитель главного врача клиники Андрей Строкань отметил, что пациент передает всем привет.

Отметим, что состояние здоровья 24 украинских моряков, которые вернулись в Украину из российского плена, удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

Как сообщало РБК-Украина, после возвращения в Украину освобожденных моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве для обследования и лечения, других освобожденных украинцев - в больницу "Феофания".

Напомним, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся 7 сентября. Из российского плена были освобождены 24 украинских моряка и 11 политзаключенных. В частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Эдем Бекиров, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Евгений Панов, Артур Панов и Николай Карпюк.