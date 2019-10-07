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"Суд" в Крыму приостановил дело Бекирова

Новости » Общество    07.10.2019 - 13:45
"Суд" в Крыму приостановил дело Бекирова
Фото: Эдем Бекиров (УНИАН)

Решение суда означает, что заседаний по делу не будет пока Эдем Бекиров не поправит здоровье

Подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя приостановил производство по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который уже освобожден в рамках обмена пленными. Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин, сообщает "Крым.Реалии".

С ходатайством о приостановлении уголовного дела выступил прокурор, поскольку Бекиров из-за болезней и постоянного лечения пока не может принимать участие в судебных заседаниях. Решение суда означает, что заседаний по делу не будет пока Эдем Бекиров не поправит здоровье.

"Суд считает необходимым приостановить производство по делу в связи с тяжелым состоянием здоровья подсудимого Бекирова, препятствующим принимать участие в ходе судебного разбирательства, до его выздоровления", - говорится в решении суда.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся 7 сентября. Из российского плена были освобождены 24 украинских моряка и 11 политзаключенных. В частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Эдем Бекиров, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Евгений Панов, Артур Панов и Николай Карпюк.

На следующий день Бекирову сделали операцию. Позже его перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии больницы.

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