В Крыму возобновили дело Бекирова. Украина просит усилить давление на Россию
Оккупационный "Центральный райсуд Симферополя" возобновил дело против бывшего политзаключенного, крымского татарина Эдема Бекирова. Оккупанты решили рассматривать дело заочно.
Об этом рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале.
На первом "заочном судебном заседании", которое состоялось 19 февраля 2021 года, оккупанты рассматривали дело против Бекирова по сути и объявили "обвинительное заключение". Омбудсмен назвала объявленное "обвинительное заключение" безосновательным.
"Считаю, что возобновление судебных заседаний в отношении Бекирова - продолжение политического преследования страной-оккупантом. Осуждаю незаконные действия российской власти и прошу международное сообщество продолжать давление на нее для прекращения политического преследования граждан Украины и освобождения всех, кто находится в незаконном заключении на территории РФ и в Крыму", - заявила Денисова.
Напомним, Бекирова освободили из российского плена 7 сентября 2019 года. Вместе с ним на подконтрольную Украине территорию вернулись Олег Сенцов, Роман Сущенко, Владимир Балух и другие политзаключенные, а также 24 украинских моряка.
Как писало РБК-Украина, после освобождения Бекирова оккупационный "суд" в Крыму решил приостановить дело в его отношении. Адвокат объяснял, что судебных заседаний не будет, пока Бекиров не поправит здоровье.