ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экс-наставник сборной Украины Шевченко запустил инициативу Play Your Part for Ukraine

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 16:39
Экс-наставник сборной Украины Шевченко запустил инициативу Play Your Part for Ukraine Фото: Андрей Шевченко (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Обладатель "Золотого мяча-2004" Андрей Шевченко решил собрать 2 млн фунтов благотворительной помощи для пострадавших от военного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на JustGiving.

Шевченко заявил желание помочь всем, кто в этом нуждается. В общей сложности экс-тренер футбольной сборной поставил две цели.

"Первая – собрать средства и помочь детям, женщинам, пожилым людям, которые бегут от войны. Ситуация трагическая, во многих городах нет пищи, воды, лекарств. Вторая цель – дать почувствовать украинскому народу нашу близость. Мы защищаем нашу свободу, наш дом" , – заявил легендарный форвард.

Отметим, что Андрей Шевченко по завершении игровой карьеры осел с семьей в Лондоне. Там он развернул активную деятельность по информированию мира о преступлениях РФ в Украине и готов принять беженцев даже в собственном доме.

К слову, Международная шахматная федерация запретила сборным России и Беларуси участие в соревнованиях под своей эгидой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Шевченко Беженцы Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами