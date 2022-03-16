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ФИДЕ официально отстранила сборные России и Беларуси

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Среда 16 марта 2022 13:28
ФИДЕ официально отстранила сборные России и Беларуси Фото: Российский шахматист Дмитрий Андрейкин (слева) (twitter.com/fide_chess)
Автор: Антон Федорцив

К спортивным санкциям против РФ за вторжение в Украину присоединилась и Международная шахматная федерация. ФИДЕ лишила русские и белорусские сборные права на участие в соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Совет ФИДЕ решил отстранить обе федерации от турниров под своей эгидой. Решение было принято на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Санкции будут действовать до "дальнейшего информирования". В индивидуальных соревнованиях чемпионата мира ФИДЕ российские и белорусские шахматисты смогут выступать под флагом организации.

Накануне ФИДЕ отобрало у России право на проведение Всемирной шахматной Олимпиады-2022. Новым хозяином турнира стал индийский Ченнаи.

Напомним, что Лозанский арбитраж оставил в силе запрет на участие российских футбольных команд в турнирах под эгидой УЕФА.

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