ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Екс-керманич збірної України Шевченко запустив ініціативу Play Your Part for Ukraine

Новость на русском →
Середа 16 березня 2022 16:39
Екс-керманич збірної України Шевченко запустив ініціативу Play Your Part for Ukraine Фото: Андрій Шевченко (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Володар "Золотого м'яча-2004" Андрій Шевченко вирішив зібрати 2 млн фунтів благодійної допомоги для постраждалих від воєнного вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на JustGiving.

Шевченко заявив бажання допомогти всім, хто цього потребує. Загалом екс-тренер футбольної збірної поставив дві цілі.

"Перша – зібрати кошти та допомогти дітям, жінкам, літнім людям, які втікають від війни. Ситуація трагічна, у багатьох містах немає їжі, води, ліків. Друга ціль – дати відчути українському народу нашу близькість. Ми захищаємо нашу свободу, наш дім", – заявив легендарний форвард.

Відзначимо, що Андрій Шевченко після завершення ігрової кар'єри осів із сім'єю в Лондоні. Там він розгорнув активну діяльність з інформування світу про злочини РФ в Україні та готовий прийняти біженців навіть у власній оселі.

До слова, Міжнародна шахова федерація заборонила збірним Росії та Білорусі участь у змаганнях під своєю егідою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Шевченко Біженці Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
DAILY
Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій