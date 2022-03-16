Екс-керманич збірної України Шевченко запустив ініціативу Play Your Part for Ukraine

Володар "Золотого м'яча-2004" Андрій Шевченко вирішив зібрати 2 млн фунтів благодійної допомоги для постраждалих від воєнного вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на JustGiving .

Шевченко заявив бажання допомогти всім, хто цього потребує. Загалом екс-тренер футбольної збірної поставив дві цілі.

"Перша – зібрати кошти та допомогти дітям, жінкам, літнім людям, які втікають від війни. Ситуація трагічна, у багатьох містах немає їжі, води, ліків. Друга ціль – дати відчути українському народу нашу близькість. Ми захищаємо нашу свободу, наш дім", – заявив легендарний форвард.

Відзначимо, що Андрій Шевченко після завершення ігрової кар'єри осів із сім'єю в Лондоні. Там він розгорнув активну діяльність з інформування світу про злочини РФ в Україні та готовий прийняти біженців навіть у власній оселі.