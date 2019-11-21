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Экс-нардеп Фирсов стал и. о. главы Госэкоинспекции

Новости » Политика     21.11.2019 - 18:21
Экс-нардеп Фирсов стал и. о. главы Госэкоинспекции
Фото: Егор Фирсов (wikipedia.org)

Кабмин дал должность бывшему нардепу от БПП

Кабинет министров Украины назначил бывшего народного депутата Егора Фирсова и. о. главы Государственной экологической инспекции. Об этом Фирсов сообщил в своем Facebook.

По его словам, с сегодняшнего дня он официально является исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины.

"Такое решение принял Кабинет министров, и я благодарен за оказанное доверие", - отметил Фирсов.

Отметим, Фирсов был народным депутатов двух созывов от партий УДАР и "Блока Петра Порошенко". В феврале 2016 года вышел из фракции после скандала между тогдашним министром экономического развития Айварасом Абромавичусом и замглавы фракции Игорем Кононенко. В марте того же год ЦИК Украины лишил его мандата на основании решения съезда БПП.

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца года провести перезагрузку Госэкоинспекции.

В начале ноября Кабмин объявил конкурсы на должности государственных секретарей Минэкоэнерго и Минрегиона, главы Государственной экологической инспекции и замглавы Государственной фискальной службы.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныГосэкоинспекцияЕгор Фирсов
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