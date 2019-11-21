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Екс-нардеп Фірсов став в. о. голови Держекоінспекції

Новини » Політика     21.11.2019 - 18:21
Екс-нардеп Фірсов став в. о. голови Держекоінспекції
Фото: Єгор Фірсов (wikipedia.org)

Кабмін дав посаду колишньому нардепу від БПП

Кабінет міністрів України призначив колишнього народного депутата Єгора Фірсова в. о. голови Державної екологічної інспекції. Про це Фірсов повідомив у своєму Facebook.

За його словами, з сьогоднішнього дня він офіційно є виконуючим обов'язки голови Державної екологічної інспекції України.

"Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів, і я вдячний за виявлену довіру", - зазначив Фірсов.

Зазначимо, Фірсов був народним депутатом двох скликань від партій УДАР та "Блоку Петра Порошенка". У лютому 2016 року вийшов з фракції після скандалу між тодішнім міністром економічного розвитку Айварасом Абромавічусом і заступником голови фракції Ігорем Кононенком. У березні того ж року ЦВК України позбавив його мандата на підставі рішення з'їзду БПП.

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця року провести перезавантаження Держекоінспекції.

На початку листопада Кабмін оголосив конкурси на посади державних секретарів Минэкоэнерго та Мінрегіону, голови Державної екологічної інспекції і заступника голови Державної фіскальної служби.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниГосэкоинспекцияЕгор Фирсов
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