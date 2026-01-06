В ексначальника Запорізького обласного ТЦК конфіскували елітний будинок

Як зазначили в НАЗК, під час моніторингу способу життя було встановлено, що колишній начальник Запорізького обласного ТЦК під час перебування на посаді придбав низку рухомого та нерухомого майна, а також отримав грошові кошти. Йдеться про:

будинок із земельною ділянкою та два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця;

готівку, яку отримало подружжя.

Вищезазначене майно було придбано за готівку, тоді як законні доходи витрачалися родиною переважно безготівково.

Правоохоронці з'ясували, що за рахунок законно отриманих коштів таке дороговартісне майно було придбати неможливо.