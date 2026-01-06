В ексначальника Запорізького обласного ТЦК конфіскували елітний будинок

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи колишнього начальника Запорізького обласного ТЦК на понад 3,8 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції.
Як зазначили в НАЗК, під час моніторингу способу життя було встановлено, що колишній начальник Запорізького обласного ТЦК під час перебування на посаді придбав низку рухомого та нерухомого майна, а також отримав грошові кошти. Йдеться про:
Вищезазначене майно було придбано за готівку, тоді як законні доходи витрачалися родиною переважно безготівково.
Правоохоронці з'ясували, що за рахунок законно отриманих коштів таке дороговартісне майно було придбати неможливо.
Нагадаємо, у вересні 2024 року до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні військовослужбовця від служби шляхом обману.
За даними слідства, у період із лютого до липня 2023 року він незаконно залучав трьох підлеглих військовослужбовців до ремонту нерухомості, що належала його родині. При цьому за виконані роботи їм без законних підстав виплачувалася заробітна плата.
Водночас у 2023 році правоохоронці викрили схему, у межах якої начальник одного з районних ТЦК і СП у Запоріжжі, а також троє його підлеглих "продавали" ухильникам "пакет послуг" для звільнення від військової служби.