У экс-начальника Запорожского областного ТЦК конфисковали элитный дом

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы бывшего начальника Запорожского областного ТЦК на более 3,8 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Как отметили в НАПК, во время мониторинга способа жизни было установлено, что бывший начальник Запорожского областного ТЦК во время пребывания в должности приобрел ряд движимого и недвижимого имущества, а также получил денежные средства. Речь о:
Вышеупомянутое имущество было приобретено за наличку, тогда как законные доходы расходовались семьей преимущественно безналично.
Правоохранители выяснили, что за счет законно полученных средств такое дорогостоящее имущество было приобрести невозможно.
Напомним, в сентябре 2024 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего начальника Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении военнослужащего от службы путем обмана.
По данным следствия, в период с февраля по июль 2023 года он незаконно привлекал трех подчиненных военнослужащих к ремонту недвижимости, принадлежащей его семье. При этом за выполненные работы им без законных оснований выплачивалась заработная плата.
При этом в 2023 году правоохранители разоблачили схему, в рамках которой начальник одного из районных ТЦК и СП в Запорожье, а также трое его подчиненных "продавали" уклонистам "пакет услуг" для освобождения от военной службы.