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Экс-министра обороны Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы

Новости » Общество     13.04.2020 - 16:23
Экс-министра обороны Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
Фото: Ираклий Окруашвили (twitter.com 1TV)

Ираклия Окруашвили признали виновным в участии в беспорядках на акции протеста в Тбилиси в июне 2019 года

Тбилисский городской суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает Новости Грузии.

Так, суд признал Окруашвили виновным в участии в беспорядках на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня прошлого года. Тогда активисты оппозиции организовали стихийный митинг, из-за попытки депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова сесть в кресло спикера грузинского парламента.

Напомним, бывший министр обороны Грузии и нынешний лидер политической партии "Победная Грузия" Ираклий Окруашвили был задержан 26 июля. Начальник управления криминальной полиции МВД Мамука Челидзе заявил, что Окруашвили призывал демонстрантов ворваться в здание парламента. Также, по данным полиции, Окруашвили участвовал в различных групповых актах насилия.

Как известно, выступление российского депутата Сергея Гаврилова с места спикера грузинского парламента вызвало массовые протесты, которые в первый же день вылились в штурм парламента. Протестующие также требовали отставки министра внутренних дел и досрочных выборов. В результате протестов пострадали десятки участников акций протеста.

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