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Экс-министра обороны Грузии арестовали в связи с протестами

Новости » Политика    28.07.2019 - 07:59
Экс-министра обороны Грузии арестовали в связи с протестами
Фото: Ираклий Окруашвили (twitter.com 1TV)

Окруашвили обвиняют по статье об организации группового насилия, участии в нем и руководстве им

Тбилисский городской суд арестовал бывшего министра обороны Грузии и нынешнего лидера политической партии "Победная Грузия" Ираклия Окруашвили в связи с протестами в Тбилиси. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Заседание, на котором рассматривался вопрос о мере пересечения для Окруашвили и еще двух участников акции 20 июня, было закрытым. Судья принял соответствующее решение вскоре после начала слушаний, из-за того, что сторонники политика шумели и стали аплодировать в зале. Защита Окруашвили просила, чтобы его отпустили на время следствия без каких-либо ограничений, однако суд отказал.

Отмечается, что Ираклий Окруашвили задержан согласно первой и второй частям статьи 225 УК Грузии - "организация, руководство или участие в групповом насилии". Дело касается событий 20-21 июня. 

Напомним, бывший министр обороны Грузии и нынешний лидер политической партии "Победная Грузия" Ираклий Окруашвили был задержан 26 июля. Начальник управления криминальной полиции МВД Мамука Челидзе заявил, что Окруашвили призывал демонстрантов ворваться в здание парламента. Также, по данным полиции, Окруашвили участвовал в различных групповых актах насилия.

Как известно, выступление российского депутата Сергея Гаврилова с места спикера грузинского парламента вызвало массовые протесты, которые в первый же день вылились в штурм парламента. Протестующие также требовали отставки министра МВД и досрочных выборов. В результате протестов пострадали десятки участников акций протеста.

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