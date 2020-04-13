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Екс-міністра оборони Грузії засудили до п'яти років позбавлення волі

Новини » Суспільство     13.04.2020 - 16:23
Екс-міністра оборони Грузії засудили до п'яти років позбавлення волі
Фото: Іраклій Окруашвілі (twitter.com 1TV)

Іраклія Окруашвілі визнали винним в участі в безладах на акції протесту в Тбілісі в червні 2019 року

Тбіліський міський суд засудив колишнього міністра оборони Грузії Іраклія Окруашвілі до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє Новини Грузії.

Так, суд визнав Окруашвілі винним в участі в безладах на акції протесту в Тбілісі 20-21 червня минулого року. Тоді активісти опозиції організували стихійний мітинг, через спроби депутата російської Держдуми Сергія Гаврилова сісти в крісло спікера грузинського парламенту.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Грузії і нинішній лідер політичної партії "Переможна Грузія" Іраклій Окруашвілі був затриманий 26 липня. Начальник управління кримінальної поліції МВС Мамука Челідзе заявив, що Окруашвілі закликав демонстрантів увірватися в будівлю парламенту. Також, за даними поліції, Окруашвілі брав участь у різних групових актах насильства.

Як відомо, виступ російського депутата Сергія Гаврилова з місця спікера грузинського парламенту викликало масові протести, які в перший же день вилилися в штурм парламенту. Протестувальники також вимагали відставки міністра внутрішніх справ і дострокових виборів. В результаті протестів постраждали десятки учасників акцій протесту.

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